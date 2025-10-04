Le festival national du Court-métrage “Tunis tout court” est de retour dans sa 13ème édition ouverte, vendredi soir, à la maison de la Culture Ibn Rachiq, à Tunis.

Sur trois jours, les cinéphiles ont rendez-vous avec une sélection de 16 courts dans divers genres, en plus d’une sélection de 10 articles de presse sur le cinéma en compétition de ce mini festival dédié au court métrage qui se déroule les 3, 4 et 5 octobre avec pour slogan “Tunis tout court, 20 ans déjà”.

Les jurys sont composés de trois membres chacun dont des critiques, journalistes et universitaires avec Slim Ben Cheikh, Hedi Khlil et Asma Drissi pour la compétition des courts. Le jury de la compétition des articles de presse réunit Mohamed Moomen, Hamida el Bour et Neila Garbi.

La cérémonie d’ouverture a consacré un hommage à l’acteur disparu Fethi Haddaoui à travers la projection du court “Un certain regard” (1992), écrit et réalisé par Khaled Barsaoui et produit par Khaled Agrebi qui étaient également à l’honneur. Cette fiction portée un casting composé de Fethi Haddaoui, Kamel Touati et Amel Hedhili est autour du “cauchemar d’une comédienne, prise dans l’étau des phantasmes de ses admirateurs et de ses propres angoisses, une réflexion sur le statut du corps et de sa représentation”.

Créé en 2005, ce festival dont la tenue coincide avec le week-end est organisé par l’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC) en partenariat avec le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et la maison de la Culture Ibn Rachiq qui abrite la projection des films et les ateliers.

Cette manifestation cinématographique est de retour après “une absence de six ans qui avait coïncidé avec la pandémie du Covid mais qui est principalement dues à des difficultés financières”, comme l’a affirmé la cinéaste et critique Ons Kammoun en sa qualité de présidente de l’ATPCC, une association dont la création remonte à 1986.

“Ce festival offre une vitrine aux nouvelles créations, à favoriser le dialogue entre cinéastes et critiques et à renforcer la visibilité du format court dans l’écosystème cinématographique tunisien. Cette édition 2025 marque le 20ème anniversaire du festival qui se veut à la fois un moment de célébration et de réflexion sur l’avenir du court-métrage dans un paysage en pleine mutation”, indiquent les organisateurs.