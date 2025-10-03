Pro A de basket : le Club Africain s’impose face à l’ES Sahel lors de la 3e journée

La 3e journée du championnat Pro A de basket-ball a livré ses premiers enseignements vendredi 3 octobre, avec les matchs de la poule A. Le Club Africain a dominé l’ES Sahel dans un duel attendu, tandis que la JS Manazeh a arraché une courte victoire à l’extérieur.

Poule A : Club Africain leader après sa victoire

À la salle omnisports de Radès, le Club Africain s’est imposé face à l’Étoile Sportive du Sahel sur le score de 77-71. Ce succès permet aux « Clubistes » de prendre seuls la tête du classement avec 6 points en trois matchs. L’ES Sahel suit de près avec 5 points.

À La Goulette, la JS Manazeh a signé une victoire serrée (64-61) contre l’ES Goulette. De son côté, la DS Grombalia a dominé le CHB Mahdia (75-61) dans la salle de Mahdia. Ces résultats maintiennent un certain équilibre au milieu du tableau, avec quatre équipes à égalité à 4 points.

Classement Poule A (après 3 journées) :

Club Africain (6 pts)

ES Sahel (5 pts)

CHB Mahdia (4 pts)

ES Goulette (4 pts)

JS Manazeh (4 pts)

DS Grombalia (4 pts)

Poule B : trois matchs programmés samedi

La 3e journée se poursuit samedi 4 octobre avec les rencontres de la poule B. Trois matchs sont au programme à 18h :

ES Radès – Stade Nabeulien (salle Bouhima Radès)

AS Hammamet – US Ansar (salle Hammamet)

JS Kairouan – US Monastir (salle Kairouan)

Avant ces confrontations, l’US Monastir et la JS Kairouan partagent la première place avec 4 points en deux matchs. Le Stade Nabeulien et l’ES Radès suivent avec 3 points, tandis que l’AS Hammamet et l’US Ansar ferment la marche avec 2 points.

Classement Poule B (avant les matchs de samedi) :

US Monastir (4 pts, 2 j.)

JS Kairouan (4 pts, 2 j.)

Stade Nabeulien (3 pts, 2 j.)

ES Radès (3 pts, 2 j.)

AS Hammamet (2 pts, 2 j.)

US Ansar (2 pts, 2 j.)

Une hiérarchie en construction

Après trois journées, la hiérarchie commence à se dessiner, notamment dans la poule A où le Club Africain s’installe en tête. En poule B, l’issue des rencontres de samedi sera déterminante pour départager les co-leaders et clarifier les ambitions des poursuivants.