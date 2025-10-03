Pro A de basket : le Club Africain s’impose face à l’ES Sahel lors de la 3e journée
La 3e journée du championnat Pro A de basket-ball a livré ses premiers enseignements vendredi 3 octobre, avec les matchs de la poule A. Le Club Africain a dominé l’ES Sahel dans un duel attendu, tandis que la JS Manazeh a arraché une courte victoire à l’extérieur.
Poule A : Club Africain leader après sa victoire
À la salle omnisports de Radès, le Club Africain s’est imposé face à l’Étoile Sportive du Sahel sur le score de 77-71. Ce succès permet aux « Clubistes » de prendre seuls la tête du classement avec 6 points en trois matchs. L’ES Sahel suit de près avec 5 points.
À La Goulette, la JS Manazeh a signé une victoire serrée (64-61) contre l’ES Goulette. De son côté, la DS Grombalia a dominé le CHB Mahdia (75-61) dans la salle de Mahdia. Ces résultats maintiennent un certain équilibre au milieu du tableau, avec quatre équipes à égalité à 4 points.
Classement Poule A (après 3 journées) :
Club Africain (6 pts)
ES Sahel (5 pts)
CHB Mahdia (4 pts)
ES Goulette (4 pts)
JS Manazeh (4 pts)
DS Grombalia (4 pts)
Poule B : trois matchs programmés samedi
La 3e journée se poursuit samedi 4 octobre avec les rencontres de la poule B. Trois matchs sont au programme à 18h :
ES Radès – Stade Nabeulien (salle Bouhima Radès)
AS Hammamet – US Ansar (salle Hammamet)
JS Kairouan – US Monastir (salle Kairouan)
Avant ces confrontations, l’US Monastir et la JS Kairouan partagent la première place avec 4 points en deux matchs. Le Stade Nabeulien et l’ES Radès suivent avec 3 points, tandis que l’AS Hammamet et l’US Ansar ferment la marche avec 2 points.
Classement Poule B (avant les matchs de samedi) :
US Monastir (4 pts, 2 j.)
JS Kairouan (4 pts, 2 j.)
Stade Nabeulien (3 pts, 2 j.)
ES Radès (3 pts, 2 j.)
AS Hammamet (2 pts, 2 j.)
US Ansar (2 pts, 2 j.)
Une hiérarchie en construction
Après trois journées, la hiérarchie commence à se dessiner, notamment dans la poule A où le Club Africain s’installe en tête. En poule B, l’issue des rencontres de samedi sera déterminante pour départager les co-leaders et clarifier les ambitions des poursuivants.