Dans le cadre d’un projet financé par le Fonds de lutte contre les pandémies, une mission technique de haut niveau a été organisée par le ministère de la Santé du 30 septembre au 3 octobre 2025 , constituant une étape fondamentale vers la mise en place effective du concept « One Health » qui associe la santé humaine, animale et environnementale.

Cette mission technique, coordonnée avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et avec la participation d’experts de l’Institut expérimental Zooprophylactique des Abruzzes et du Molise a abouti à plusieurs résultats, dont la réalisation d’une évaluation complète des systèmes actuels d’alerte et de veille sanitaire, et l’identification des points forts et des défis en matière d’interconnexion des données et de numérisation afin d’améliorer la détection précoce et la réponse rapide aux risques.

Une liste unifiée des acteurs nationaux concernés par la santé humaine et animale a également été établie, outre l’élaboration prochainement d’une feuille de route nationale en vue de la création d’une plateforme numérique unique pour la santé, capable de soutenir la détection précoce et l’intervention rapide face aux risques sanitaires, selon un communiqué du bureau de l’OMS à Tunis.

Les activités, qui se sont déroulées sur cinq jours, ont compris des réunions et des visites techniques aux ministères de la Santé et de l’Agriculture, dans des centres d’information, des laboratoires de référence et divers services techniques.