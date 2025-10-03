A l’Exposition Universelle d’Osaka 2025, pas loin du pavillon national, se trouve le pavillon de la Palestine, dont le peuple malgré les souffrances et les injustices subies depuis plusieurs décennies, se tient encore debout et tient à adresser au monde un message de résistance.

Dans une déclaration aux médias tunisiens, le directeur du pavillon Palestinien, Raafat Rayan a évoqué avec fierté, mais non sans amertume, la beauté de son pays, terre d’histoire et berceau de civilisations et de religions. « A travers notre participation à l’exposition universelle d’Osaka, nous voulons dire au monde que le peuple Palestinien existe et existera toujours et que nul ne peut nous rayer de la carte. Nous voulons, également, adresser un message positif sur notre pays, sur sa beauté, son hospitalité, sa diversité religieuse et culturelle…Un message qu’aucun média ne véhicule de nos jours » a-t-il insisté.

Rayan a, aussi, tenu à transmettre un message d’amour pour la Tunisie pour “son engagement et sa solidarité historiques et inébranlables envers la cause Palestinienne”, rappelant “le rôle de la Tunisie dans l’accueil de la résistance palestinienne en 1982″.

Et de conclure, en citant le grand poète Palestinien Mahmoud Darwich «Comment guérir de notre amour pour la Tunisie qui coule en nous ?”. “En Tunisie, nous avons trouvé, comme nulle part ailleurs, un accueil chaleureux et une grande solidarité”.

Ouverte le 13 avril dernier à Osaka dans la région du Kansai au Japon, l’Exposition s’apprête à fermer ses portes le 13 octobre courant. Plusieurs milliers de personnes de différentes nationalités y défilent quotidiennement. A quelques jours de sa clôture, son espace d’exposition, vu d’en haut, ressemble à une fourmilière. Tous les continents y sont représentés. Des pavillons de près de 160 pays continuent d’accueillir des visiteurs en quête de diversité et d’ouverture à d’autres cultures et d’autres civilisations.

Chaque pavillon offre un spectacle différent, haut en couleurs et en émotions, invitant ses visiteurs de tous horizons, à franchir les barrières que les humains de nos jours se sont sévèrement imposés.