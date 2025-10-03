Des chercheurs chinois expérimentent des robots quadrupèdes destinés à explorer les cavités souterraines de la Lune. L’objectif : préparer le terrain pour de futures bases habitées sur le satellite naturel de la Terre.

Des tests en conditions proches du réel

Conçus par une équipe de l’École d’informatique de l’Université de Beijing, deux prototypes de chiens-robots ont été testés dans une grotte située dans le nord-est de la Chine. Ce site présente des similitudes avec les tubes de lave lunaire, considérés comme des lieux propices à l’installation humaine en raison de leur protection naturelle contre les radiations et les variations de température.

Missions de reconnaissance et cartographie

Les essais ont montré que ces robots peuvent évoluer dans des environnements difficiles d’accès. Utilisés comme éclaireurs, ils se déplacent de manière autonome, contournent les obstacles, collectent des données et cartographient les structures souterraines. Leur technologie embarquée permet aussi d’enregistrer des structures en trois dimensions avec une grande précision.

Une avancée en intelligence artificielle

Zhang Shanghang, responsable du projet, a précisé que les tests ont permis d’affiner les algorithmes d’intelligence artificielle appliqués à l’exploration spatiale. Ces améliorations portent notamment sur la navigation autonome et la reconnaissance de l’environnement.

Une étape vers l’exploration lunaire habitée

Ces expérimentations s’inscrivent dans les ambitions de la Chine en matière de conquête spatiale. Les grottes et tubes de lave lunaires sont identifiés comme des emplacements stratégiques pour de futures implantations, en raison de leur potentiel d’abri naturel. Les chiens-robots pourraient ainsi jouer un rôle clé dans la reconnaissance des terrains et la sécurisation des zones avant l’arrivée d’équipages humains.