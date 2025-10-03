Tennis-Masters 1000 de Shanghai : les résultats de vendredi 3 octobre 2025 Résultats des matches du Masters 1000 de Shanghai disputés vendredi: 2e tour (simple hommes): David Goffin (BEL) bat Ben Shelton (USA/N.6) 6-2, 6-4 Gabriel Diallo (CAN/N.31) bat Benjamin Bonzi (FRA) 6-4 . En Continu ASBU reverse plus de 70 mille dinars aux villages SOS grâce au Festival arabe de la radio et de la télévision walid - 3 octobre 2025 Quelles sont les prévisions météo pour la Tunisie ce 3 octobre ? hechmi - 3 octobre 2025 Pourquoi les fruits tunisiens coûtent-ils si cher aux consommateurs locaux ? Raja Bessais - 3 octobre 2025 Kaïs Saïed ordonne la levée des obstacles au développement des sociétés communautaires en Tunisie walid - 3 octobre 2025 Pour la première fois, Tunis accueille la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa Raja Bessais - 3 octobre 2025 A la une Pourquoi les fruits tunisiens coûtent-ils si cher aux consommateurs locaux ? 3 octobre 2025 LA TUNISIE QUI GAGNE | Firas Dhaouadi : EdTrust rapproche l’école des familles et libère du temps pour les enseignants 3 octobre 2025 Entretien exclusif : Giuseppe Perrone détaille la stratégie de l’UE en Tunisie 2 octobre 2025