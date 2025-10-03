TUNIS – Le ciel tunisien évoluera ce 3 octobre, avec l’arrivée de nuages denses sur le Nord-ouest qui apporteront quelques pluies. Ces prévisions émanent de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Évolution des conditions au Nord et sur les côtes

Sur le reste du territoire, le temps restera passagèrement nuageux. L’évolution se fera en fin de nuit sur les régions côtières du Nord, où le ciel deviendra progressivement plus nuageux, avec de potentielles pluies éparses.

Vent et état de la mer

Le vent, de secteur nord, soufflera de manière relativement forte sur les hauteurs et l’ensemble des régions côtières. Il sera plus faible à modéré sur les autres zones du pays. En conséquence, la mer sera agitée à très agitée.

Températures maximales

Côté mercure, les températures maximales varieront significativement entre les régions :