TUNIS – Le ciel tunisien évoluera ce 3 octobre, avec l’arrivée de nuages denses sur le Nord-ouest qui apporteront quelques pluies. Ces prévisions émanent de l’Institut National de la Météorologie (INM).
Évolution des conditions au Nord et sur les côtes
Sur le reste du territoire, le temps restera passagèrement nuageux. L’évolution se fera en fin de nuit sur les régions côtières du Nord, où le ciel deviendra progressivement plus nuageux, avec de potentielles pluies éparses.
Vent et état de la mer
Le vent, de secteur nord, soufflera de manière relativement forte sur les hauteurs et l’ensemble des régions côtières. Il sera plus faible à modéré sur les autres zones du pays. En conséquence, la mer sera agitée à très agitée.
Températures maximales
Côté mercure, les températures maximales varieront significativement entre les régions :
- Elles s’établiront entre 21 et 26 degrés dans le Nord et au Centre.
- Sur les hauteurs Ouest, elles chuteront aux alentours de 18 degrés.
- Enfin, les régions du Sud connaîtront des maximales comprises entre 27 et 29 degrés.