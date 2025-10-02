Les participants à la Global Sumud Flotilla ont diffusés des vidéos d’appels à l’intervention internationale face à leurs interceptions en mer par les militaires israéliens, en violation du droit international.

Chaque vidéo est un appel direct adressé aux États, aux Nations unies et aux organisations de défense des droits humains. On y entend : « Agissez maintenant », « Rompez le silence », « La paix exige votre courage ».

À travers ces images, les activistes racontent, dénoncent et rappellent au monde qu’il doit choisir entre agir ou détourner le regard.

Retrouvez les messages des participants

