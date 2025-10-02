Le conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a appelé jeudi les autorités concernées à prendre des mesures urgentes pour répondre aux demandes légitimes des différents intervenants dans le secteur des médicaments, en vue de garantir la continuité de ce secteur vital et de préserver le droit des citoyens à l’accès aux médicaments dans les meilleures conditions.

Le conseil a exprimé sa position au terme d’une réunion de travail extraordinaire tenue, hier mercredi, en présence du syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) et de la chambre syndicale nationale des pharmaciens grossistes- répartiteurs, qui a été consacrée à l’examen de la situation actuelle et son impact direct.

La réunion a permis d’évoquer les difficultés pratiques et financières dans ce secteur en particulier, le retard enregistré dans le paiement des créances des officines privées auprès de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ses répercussions sur les activités des grossistes- répartiteurs.

Le conseil national a salué l’initiative du SPOT visant à poursuivre le régime tiers payant pour les maladies ordinaires, soulignant que la chambre syndicale nationale des pharmaciens grossistes -répartiteurs a réagi favorablement à l’appel du CNOPT visant à continuer l’approvisionnement des pharmacies malgré les grandes difficultés rencontrées dans ce secteur vital.