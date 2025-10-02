Le chercheur Ikbal Zalila a évoqué, lors de la table ronde organisée, jeudi à la Salle le Rio à Tunis, par le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), les inégalités dans la réalité culturelle dans les régions, rappelant l’opportunité offerte aux responsables tunisiens après la révolution de 2011 d’élaborer des politiques culturelles visant à rompre avec les inégalités et à instaurer l’égalité, selon lui, a conduit à l’échec des politiques culturelles après la révolution.

Lors de cette rencontre destinée à présenter le 11ème Cahier, rédigé par des opérateurs dans le domaine culturel intitulé “Les inégalités et la question démocratique: Au prisme du droit d’accès à la culture” du Forum, sous sa coordination, Mr Zalila a estimé que la prise en charge partielle par la société civile active dans le domaine culturel des tâches devraient, selon lui, être assumées par l’État. C’est dans cette perspective qu’est née l’idée de ce Cahier, qui met en lumière les diverses et importantes expériences qui illustrent la contribution de la société civile à la consolidation du droit à la culture, a-t-il ajouté.

Ce Cahier comprend cinq articles. Outre la partie introductive, deux articles sont rédigés en langue arabe par Chiraz Ben Mrad sur « Le cinéma dans les prisons tunisiennes : une expérience qui institutionnalise le droit des détenus à la culture et qui contribue à réduire les inégalités culturelles », et par Chaïma Laabidi « l’association artistique à Meknessi : quand le rôle de l’État se déplace vers les individus ». Les autres deux articles écrits en français sont ceux d’Insaf Machta «Images en partage pour une transmission solidaire de la cinéphilie : l’expérience de Sentiers Massarib » et de Adnen Helali « Inégalité d’accès à la culture et à la créativité en Tunisie : Semmama sculpte son parcours de romarin ».