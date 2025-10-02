Une nouvelle société communautaire baptisée El Kbida vient d’être créée dans le gouvernorat de Manouba.

Le président du comité fondateur de la société, Aymen Mimouni a indiqué à l’Agence TAP que cette entreprise est spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la distribution de volailles.

Il a ajouté que la période de souscription, initialement prévue jusqu’au 13 septembre, a été prolongée afin d’attendre le nombre total d’actionnaires fixé à 50. Le cout de souscription est de 400 dinars par membre.

La région compte désormais trois sociétés communautaires à savoir El Fateh, Manouba El Beya et El Kbiba.