Gaza – 2 octobre (Anadolu) – Le navire “Mikeno”, faisant partie de la flottille internationale pour Gaza (Global Sumud Flotilla) est entré jeudi dans les eaux territoriales palestiniennes, marquant un moment symbolique face au blocus israélien.

Selon le site officiel de l’organisation, le bateau se trouvait à environ 9 milles nautiques des côtes lorsqu’il a été repéré.

« Le blocus est brisé », a déclaré Ramazan Tunç, membre de la délégation turque, évoquant la joie d’atteindre Gaza après des années de siège terrestre et maritime.

Sa compatriote Tülay Gökçimen a affirmé que le navire n’avait subi aucune intervention, bien qu’un patrouilleur israélien se soit approché. Les militants ont jeté leurs téléphones à la mer et poursuivi leur route.

La coordinatrice Noelia Fernández a indiqué à des médias espagnols que la “Mekeno” se trouvait désormais à 7 milles des côtes, soit « moins d’une heure d’arrivée ».

Source : Agence Anadolu

Lire aussi : Global Sumud Flotilla