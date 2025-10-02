La Bourse de New York a clôturé mercredi en légère hausse, portée par le secteur de la santé, malgré la publication d’une enquête surprise indiquant une destruction de postes aux États-Unis et l’incertitude liée au récent shutdown de l’administration américaine.

L’indice Dow Jones a gagné 0,09 %, soit 43,21 points, pour atteindre 46.441,10 points. Le S&P 500 a pris 22,74 points à 6.711,20 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,42 %, soit 95,15 points, pour clôturer à 22.755,16 points.

Destruction surprise d’emplois dans le privé

L’enquête mensuelle du cabinet ADP a révélé que le secteur privé américain avait détruit 32.000 emplois en septembre, contre toute attente. Le chiffre d’août a été révisé à -3.000, contre +54.000 initialement estimé. Ces données confirment les craintes d’un ralentissement du marché du travail, alors que les statistiques officielles sur l’emploi et les salaires sont menacées par une éventuelle prolongation du shutdown.

Le secteur de la santé tire Wall Street

Après une ouverture en baisse, les marchés ont repris des couleurs en cours de séance. Le secteur de la santé a été le plus performant des onze secteurs du S&P 500, porté par les laboratoires pharmaceutiques.

« La journée d’hier a été un catalyseur pour le secteur de la santé », a déclaré Lara Castleton, responsable de la stratégie de portefeuille chez Janus Henderson Investors. L’annonce d’un accord entre Pfizer et le gouvernement américain sur la baisse des prix des médicaments vendus dans le cadre du programme Medicaid a soutenu les valeurs pharmaceutiques.

Le secteur technologique a également enregistré des gains. Parmi les valeurs, AES a bondi après l’information d’un accord de 38 milliards de dollars pour l’acquisition du fournisseur de services publics par Global Infrastructure Partners, détenu par BlackRock. À l’inverse, Corteva a reculé après l’annonce de la scission de ses activités semences et pesticides en deux sociétés cotées.