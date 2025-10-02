Le 1er octobre 2025, les forces navales israéliennes ont intercepté et embarqué le vaisseau All In de la Flottille mondiale Soumoud, ainsi que d’autres bateaux, en eaux internationales.

Les flux en direct ont été coupés, et le statut des passagers et de l’équipage reste incertain.

Les organisateurs dénoncent une attaque illégale contre des humanitaires non armés et appellent les gouvernements et institutions internationales à exiger leur sécurité et leur libération immédiates.

