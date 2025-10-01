Le Stade Tunisien a conservé la première place du championnat après son nul sur le terrain de l’Étoile du Sahel (1-1), mercredi, en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Menée à l’heure de jeu par Mohamed Said Ben Mazouz (66e), la formation du Bardo a trouvé les ressources pour égaliser dans les dernières minutes grâce à Rayan Smaali (88e).

Réduite à dix dès la 9e minute après l’expulsion de Raki Aouani, l’Étoile a longtemps cru tenir un succès précieux. Ce résultat laisse le Stade Tunisien en tête avec 18 points, tandis que l’équipe de Sousse reste 11e avec 9 unités.

L’Espérance en embuscade

L’Espérance de Tunis a profité de ce partage pour réduire l’écart. Les Sang et Or se sont imposés sans trembler face à l’AS Marsa (0-3). Mohamed Amine Tougai a ouvert le score juste avant la pause (45e), suivi de Florian Danho (67e) et Achraf Jabri dans le temps additionnel (90+3). Avec 17 points, l’EST n’est plus qu’à une longueur du leader.

L’AS Marsa, battue à domicile, recule à la 13e place avec seulement 7 points.

Duel fermé à Sfax

Dans l’autre affiche, le CS Sfaxien et l’US Monastir n’ont pas réussi à se départager (0-0). La rencontre, disputée au stade Taïeb Mhiri, a été marquée par une grande tension et s’est conclue par l’expulsion de Fabrice Zeguei côté monastirien à la 90e minute.

Ce nul maintient l’US Monastir à la 5e place avec 14 points, tandis que le CS Sfaxien reste dans le ventre mou avec 10 points, à la 9e position.