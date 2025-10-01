L’Association Tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC) organise dans le cadre de la 13ème édition du festival Tunis Tout Court (Festival national du court-métrage professionnel), un atelier d’écriture critique intitulé “L’adaptation comme matrice du cinéma tunisien : enjeux pour la critique” du 03 au 05 octobre 2025.

La date limite des candidatures est fixée au 02 octobre 2025, indique l’association sur sa page officielle dans un communiqué publié hier mardi. Cet atelier est destiné aux jeunes critiques, étudiants, cinéphiles engagés, journalistes culturels, chercheurs et passionnés d’écriture.

Aucun pré-requis académique n’est exigé, si ce n’est une réelle motivation pour l’analyse cinématographique et le désir de confronter son regard à celui des autres, ajoute la même source.

L’ATPCC ajoute que les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge pour les 12 participants qui seront sélectionnés. Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse suivante : atpcc2024@gmail.com avec une lettre de motivation d’une page sachant que la date de limite des candidatures est fixée au 02 octobre 2025 à 12h.