A l’occasion de la célébration ce mercredi, 1er octobre, de la journée internationale des personnes âgées, une manifestation a été organisée ce matin à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis pour les Séniors.

Au cours de cet évènement, organisé à l’initiative du ministère de la Santé et du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, un grand nombre de séniors ont bénéficié des services de dépistage gratuits et de conseils préventifs.

Le responsable du programme national de la santé des personnes âgées au ministère de la Santé, Dr Kais Guezmir, a indiqué à l’agence TAP que cette initiative vise à renforcer la prévention dans la prise en charge des maladies liées au vieillissement et à inciter cette catégorie de la population à un dépistage précoce des maladies chroniques afin d’éviter leurs complications graves et le coût élevé de leur traitement.

De son côté, la nutritionniste Hela Jomni a souligné l’importance d’une alimentation saine et équilibrée dans la prévention ou la maîtrise des complications de nombreuses maladies chez les seniors, recommandant de privilégier la consommation de légumes et fruits cuits ou mixés en cas de perte de dents, et d’éviter la consommation de riz ou de couscous trempé dans du lait, devenue une habitude alimentaire néfaste chez les personnes âgées en raison de sa préparation facile et de sa texture molle.

