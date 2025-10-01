Tunis, 1er octobre (TAP) – La journée de mercredi sera marquée par un temps instable, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le ciel sera densément nuageux, avec des pluies temporairement orageuses et localement diluviennes sur les régions du Nord. Ces précipitations devraient progressivement s’étendre vers le Centre, puis toucher certaines zones du Sud.

Des passages nuageux ailleurs

Dans les autres régions, les prévisions annoncent de simples passages nuageux, sans précipitations significatives.

Des vents soutenus au Nord

Le vent soufflera de secteur Nord sur les régions septentrionales et centrales, et de secteur Est sur le Sud. Il sera relativement fort près des côtes nordiques et dans le golfe de Hammamet, tandis qu’il restera faible à modéré dans le reste du pays.

Une mer agitée

Les conditions maritimes s’annoncent difficiles : la mer sera agitée à très agitée au Nord et dans le golfe de Hammamet, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures contrastées

Les températures maximales oscilleront entre 23 et 28 °C dans le Nord, le Centre-Ouest et la région du Sahel. Elles atteindront 29 à 33 °C dans les autres régions du pays.