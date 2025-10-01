La Flottille Soumoud, convoi maritime humanitaire en route vers Gaza, a vécu une nuit sous haute tension. À 134 milles nautiques de la côte palestinienne, son coordinateur Wael Nawar a décrit une série de manœuvres intimidantes et de perturbations électroniques visant à entraver sa progression. Malgré ces pressions, les participants affirment leur détermination à livrer l’aide humanitaire, invoquant la légitimité du droit international.

Navires militaires et survols de drones

Entre 3h et 4h30 du matin, plusieurs navires militaires non identifiés, sans feux de navigation, ont encerclé la flottille. Le navire principal, «ALMA», a été particulièrement visé par des embarcations rapides. Des drones ont survolé la zone, déclenchant des alertes de sécurité répétées, accentuant la tension à bord.

Brouillage électronique jusqu’à l’aube

En parallèle, les communications de la flottille ont été perturbées. Radios, GPS et connexions Internet ont subi un brouillage massif, rendant la coordination difficile. Ces interférences ont cessé au lever du jour, peu avant le retrait des navires suspects.

Retrait des navires européens

Les tensions se sont accrues avec l’arrêt du navire militaire italien à 150 milles nautiques, dont l’équipage a appelé ses ressortissants à quitter la flottille. Ceux-ci ont refusé, dénonçant une tentative de division. Par ailleurs, le navire espagnol, censé accompagner le convoi, n’a pas été localisé dans la zone.

Une coordination inédite

Malgré ces obstacles, la flottille maintient sa cohésion. Partie d’Espagne, d’Italie, de Tunisie et de Grèce, elle rassemble 48 navires sous une structure de commandement unifiée. Cette organisation est présentée comme une réponse aux tentatives de déstabilisation.

Menaces israéliennes et appel au soutien international

Les membres de la flottille se disent pleinement conscients des risques d’interception, d’attaques ou d’arrestations. Pour eux, leur mission est légitime, humanitaire et conforme aux résolutions internationales. Wael Nawar a lancé un appel aux gouvernements et aux citoyens à soutenir l’initiative, rappelant que l’ONU a déjà décidé l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, sans que cette décision soit appliquée.

Lire aussi : Global Sumud Flotilla