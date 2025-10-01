Dos au mur aprÃ¨s une entame ratÃ©e en Ligue des Champions, lâ€™AS Monaco accueille Manchester City ce mercredi 1áµ‰Ê³ octobre au stade Louis-II, dans le cadre de la 2áµ‰ journÃ©e de la phase de groupes de lâ€™UEFA Champions League.

Monaco en difficultÃ©

En championnat, lâ€™AS Monaco pointe Ã la 4áµ‰ place de la Ligue 1 McDonaldâ€™s avec 12 points (4 victoires, 2 dÃ©faites). Les hommes dâ€™Adi HÃ¼tter restent toutefois sur une dÃ©faite frustrante Ã Lorient (3-1), oÃ¹ ils ont jouÃ© une grande partie du match en infÃ©rioritÃ© numÃ©rique.

Sur la scÃ¨ne europÃ©enne, le club princier a mal dÃ©marrÃ©, lourdement battu par le Club Bruges (4-1) lors de la premiÃ¨re journÃ©e. Seule Ã©claircie : le but dâ€™Ansu Fati en fin de match. Lâ€™Espagnol est dâ€™ailleurs en forme avec trois rÃ©alisations sur ses deux derniÃ¨res apparitions en Ligue 1.

Manchester City en confiance

CÃ´tÃ© anglais, Manchester City, 3áµ‰ de Premier League la saison passÃ©e, occupe actuellement la 7áµ‰ place avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 2 dÃ©faites). Les Cityzens restent sur trois matchs sans dÃ©faite et viennent dâ€™Ã©craser Burnley (5-1).

DÃ©jÃ victorieux de Naples (2-0) lors de la premiÃ¨re journÃ©e de Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola sâ€™appuient encore sur lâ€™efficacitÃ© dâ€™Erling Haaland : lâ€™attaquant norvÃ©gien a dÃ©jÃ marquÃ© 8 buts en 6 rencontres de championnat, auxquels sâ€™ajoute une rÃ©alisation en C1.

Horaire et diffusion TV

La rencontre AS Monaco – Manchester City se jouera ce mercredi 1áµ‰Ê³ octobre au stade Louis-II. Le coup dâ€™envoi est prÃ©vu Ã 21h00. Le match sera retransmis en direct sur CANAL+ FOOT.