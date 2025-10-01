Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain s’affrontent ce mercredi 1er octobre pour le compte de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Une affiche de prestige qui oppose deux des grands favoris à la victoire finale.

Barcelone solide leader en Liga

Après sept journées disputées, le FC Barcelone occupe la tête du championnat espagnol avec 19 points (6 victoires, 1 nul). Champions d’Espagne en titre, les Catalans ont conservé l’ossature de leur effectif et s’avancent comme de sérieux candidats à la couronne européenne. Leur campagne européenne a bien débuté : un doublé de Marcus Rashford leur a offert un succès précieux (1-2) sur le terrain de Newcastle lors de la première journée.

PSG, tenant du titre et co-leader en Ligue 1

De son côté, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, a parfaitement lancé sa défense du titre. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 4-0 face à l’Atalanta Bergame, grâce à des réalisations de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos.

En Ligue 1 McDonald’s, le PSG partage la première place avec 15 points (5 victoires, 1 défaite). Mais pour ce déplacement en Catalogne, le club parisien doit composer avec plusieurs absences de marque, dont Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Horaire et diffusion TV

La rencontre Barcelone – PSG aura lieu au stade olympique de Montjuïc. Le coup d’envoi est prévu ce mercredi 1er octobre à 21h (heure française). Le match sera retransmis en direct sur CANAL+.