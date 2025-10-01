La deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Europe a livré, mardi 30 septembre 2025, une série de résultats marquants. Plusieurs grandes équipes se sont imposées avec autorité, tandis que d’autres ont connu des revers inattendus.

Victoires nettes pour les cadors

Le Bayern Munich a confirmé son statut en s’imposant largement face à Pafos FC (1-5). De son côté, le Real Madrid a corrigé Kairat Almaty au Kazakhstan (0-5), signant ainsi un succès éclatant.

L’Atlético Madrid a également marqué les esprits en dominant l’Eintracht Francfort (5-1), tandis que l’Inter Milan a assuré l’essentiel contre le Slavia Prague (3-0).

Soirée réussie pour les clubs français

L’Olympique de Marseille a signé une victoire probante au Vélodrome en battant l’Ajax Amsterdam (4-0). Chelsea, de son côté, a pris le meilleur sur Benfica (1-0). Enfin, l’Atalanta Bergame s’est imposée à domicile contre le Club Bruges (2-1).

Surprises et confirmations

La principale surprise de la soirée est venue de Turquie : Galatasaray s’est imposé contre Liverpool (1-0), infligeant aux Reds un revers inattendu.

Programme du mercredi 1er octobre

La suite de cette 2e journée se joue mercredi avec plusieurs affiches de prestige :

Qarabag (Azerbaïdjan) – FC Copenhague (Danemark) et Union Saint-Gilloise (Belgique) – Newcastle (Angleterre) à 17h45.

À 20h00, Dortmund reçoit l’Athletic Bilbao, Villarreal affronte la Juventus, et Leverkusen accueille le PSV Eindhoven.

Dans le même créneau, le FC Barcelone affronte le Paris SG, Monaco reçoit Manchester City, Naples accueille le Sporting Portugal, et Arsenal croise l’Olympiakos.