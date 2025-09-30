La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exhorté mardi la Flottille Soumoud, engagée dans une tentative d’acheminer de l’aide humanitaire à Gaza, à mettre fin immédiatement à son opération.

Mise en garde de Rome

Dans un communiqué officiel, Meloni a estimé que l’initiative des militants risquait de compromettre « l’équilibre fragile » actuellement en place au Proche-Orient. Selon elle, toute confrontation directe avec Israël pourrait remettre en cause les efforts diplomatiques en cours.

Référence au plan Trump

La cheffe du gouvernement italien a rappelé que la situation régionale demeurait suspendue à la mise en œuvre de la feuille de route présentée par le président américain Donald Trump. Elle a affirmé que « beaucoup seraient satisfaits de voir ce plan entravé » et que les actions de la flottille pourraient offrir un prétexte pour retarder, voire bloquer, ce processus.

Un appel à la prudence

« Je crains que les tentatives de briser le blocus maritime israélien ne fournissent un alibi à ceux qui souhaitent saboter la paix. C’est pour cette raison également que je pense que la flottille doit s’arrêter dès maintenant », a déclaré Giorgia Meloni.

Cet avertissement s’inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues, alors que les initiatives civiles et humanitaires tentant de forcer le blocus maritime de Gaza suscitent régulièrement des réactions diplomatiques contrastées.

