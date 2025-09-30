La « Flottille Soumoud » poursuit sa route vers Gaza avec pour objectif affiché de briser le blocus imposé à l’enclave palestinienne. Selon un reportage d’Al Jazeera, les organisateurs appellent les gouvernements, notamment la Turquie, l’Italie et l’Espagne, à traduire leur soutien en actes concrets en escortant les navires jusqu’aux côtes de Gaza.

Une mobilisation inédite

Le convoi, composé de 47 navires et de plus de 500 volontaires originaires de 50 pays, se trouvait à 220 milles nautiques de Gaza lors du tournage. Cette diversité illustre l’ampleur d’une mobilisation internationale qui entend mettre en lumière la situation humanitaire à Gaza.

Navigation en zone à risque

Les navires ont pénétré une zone qualifiée d’« orange », située entre Chypre et l’Égypte, connue pour ses dangers. Le correspondant Hassan Massoud a signalé la présence inhabituelle de bâtiments militaires à proximité, renforçant la tension autour de cette traversée. Les communications radio ont subi des interférences, obligeant l’équipage à utiliser des moyens alternatifs pour maintenir le contact.

Appel inédit à une escorte militaire

Fait marquant : les organisateurs demandent aux frégates militaires d’accompagner la flottille jusqu’à Gaza, ce qui n’avait pas été réclamé lors des précédentes campagnes. Cette revendication reflète la crainte d’interceptions imminentes et la volonté de sécuriser l’arrivée du convoi.

Une symbolique forte

Au-delà des tensions, la mission véhicule une forte charge symbolique. Une vidéo virale montre des dauphins nageant aux côtés des navires, interprétés par beaucoup comme un signe de solidarité naturelle. En parallèle, la poursuite des activités de colonisation près de Ramallah rappelle l’ampleur des défis auxquels les Palestiniens restent confrontés.