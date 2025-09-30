Une délégation du groupe d’amitié parlementaire tuniso-algérien, issu du groupe de coopération parlementaire avec les pays arabes, effectuera une visite en Algérie du 1er au 4 octobre prochain.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la diplomatie parlementaire et sa contribution au développement des relations de fraternité et de coopération privilégiée établies entre la Tunisie et l’Algérie dans différents domaines, précise un communiqué publié mardi par le parlement.

Une série de rencontres et d’entretiens est prévue au programme de la visite.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, avait tenu, lundi, au Palais du Bardo, une réunion avec la délégation parlementaire dans le cadre de la préparation de cette visite.