Une étude américaine récente affirme que l’hypertension artérielle chez l’enfant augmente le risque de maladies cardiaques à l’âge adulte.

Cette étude qui a été publiée dans la revue scientifique “Journal of American Medical Association” souligne qu’une pression artérielle élevée dès l’âge de 7 ans prédit un excès de mortalité cardiovasculaire à la cinquantaine.

L’étude a inclus environ 38 enfants nés entre 1959 et 1966 dont la pression artérielle a été mesurée à l’âge de 7 ans. Après un suivi médian de 54 ans, 500 décès d’origine cardiovasculaire ont été recensés.

Selon le même étude, la pression artérielle élevée chez l’enfant augmente de 40 à 50 pc les risques de décès cardiovasculaire à l’âge adulte.

A noter que l’hypertension artérielle est une élévation anormale et persistante de la pression du sang dans les artères. Ce trouble cardiovasculaire majeur augmente le risque de complications graves comme les AVC, les infarctus et les maladies rénales.