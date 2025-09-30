L’initiative maritime internationale tente de briser le blocus imposé à Gaza. Baptisée “Flottille Soumoud”, elle rassemble 47 navires et plus de 500 volontaires venus de 50 pays. Le convoi, actuellement situé à 220 milles nautiques des côtes de Gaza, navigue en Méditerranée avec pour objectif d’atteindre le territoire palestinien malgré les menaces.

Appel aux gouvernements

Les organisateurs exhortent les gouvernements, notamment la Turquie, l’Italie et l’Espagne, à aller au-delà des déclarations de principe. Ils demandent un accompagnement officiel des navires civils jusqu’aux côtes de Gaza, une démarche inédite par rapport aux précédentes campagnes.

Zone de danger

À mesure que le convoi s’approche, la tension monte. La flottille est entrée dans une “zone orange”, considérée comme dangereuse, située entre Chypre et l’Égypte. Le risque d’interception militaire y est particulièrement élevé. Une frégate a déjà été repérée à proximité, faisant craindre une opération nocturne contre les navires.

Coordination renforcée

Pour faire face à d’éventuelles perturbations, les participants multiplient les stratégies de coordination. En cas de brouillage radio, les navires s’appuient sur des signaux visuels. Le bateau Jénine occupe une place centrale dans la logistique et la coordination de l’ensemble du convoi.

Une mobilisation symbolique

Au-delà de la traversée, cette initiative vise à maintenir l’attention internationale sur la situation humanitaire à Gaza. Les organisateurs espèrent que la pression citoyenne et diplomatique poussera certains États à transformer leur soutien en actions concrètes.

