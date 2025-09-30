Le conseil municipal de Milan a validé, dans la nuit de lundi à mardi, la cession du stade San Siro et de ses terrains attenants à l’AC Milan et à l’Inter. Une étape décisive avant la démolition de l’enceinte mythique et la construction d’un nouveau stade.

Une décision après onze heures de débats

Après plus de onze heures de discussions et l’examen de 239 amendements, la résolution a été adoptée mardi à 03h46. Le vote a recueilli 24 voix pour, 20 contre et 2 abstentions. L’accord prévoit la vente de 28 hectares appartenant à la ville, incluant le stade actuel et ses parkings.

Un investissement majeur pour les clubs milanais

L’AC Milan et l’Inter débourseront 197 millions d’euros pour acquérir le site. Les deux clubs envisagent d’y construire une nouvelle enceinte de 71 500 places, dont la livraison est prévue en 2031. Le coût total du projet est estimé à 1,2 milliard d’euros. Les deux équipes continueront de partager le futur stade, à l’image de l’actuel San Siro.

De projets abandonnés à un compromis trouvé

En 2019, un premier projet de nouveau stade avait été lancé, avant d’être abandonné en 2023, jugé trop ralenti par la lourdeur administrative. Les clubs avaient ensuite envisagé de bâtir chacun leur propre enceinte en périphérie de Milan, avant de revenir à une solution commune dans le quartier de San Siro, berceau historique des deux institutions.

Des recours encore possibles

Le projet n’est toutefois pas encore définitivement acquis. L’opposition municipale, menée notamment par des élus écologistes de centre-gauche, estime que le prix de vente est sous-évalué. Des recours en justice restent possibles et pourraient retarder la mise en œuvre du chantier.

Une dimension symbolique et internationale

San Siro reste un lieu emblématique. Avant sa destruction, l’enceinte accueillera encore plusieurs événements d’envergure, dont la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6–22 février 2026). Le nouveau stade est également présenté comme une infrastructure essentielle pour que la ville de Milan soit prête à accueillir des matches de l’Euro 2032, organisé conjointement par l’Italie et la Turquie.