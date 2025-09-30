L’Institut national de la statistique (INS) a publié, ce lundi, les résultats détaillés du recensement général de la population et de l’habitat de 2024. Ces données mettent en lumière une problématique persistante : 4,5 % des enfants âgés de 6 à 16 ans ne sont pas scolarisés.

Décrochage scolaire concentré chez les adolescents

Le taux de décrochage scolaire atteint 3,5 % en 2024. Il du concerne principalement les garçons, sur un total de 3 293 463 enfants recensés. La tranche d’âge 12-16 ans est la plus touchée avec un taux de 8,1 %, contre 4,5 % pour les enfants de 6 ans et seulement 1,6 % chez les 6-11 ans.

Disparités régionales marquées

Les écarts régionaux restent importants. Les gouvernorats de Kairouan, Mahdia et Kasserine enregistrent plus de 6 % de décrochage, contre moins de 3 % à Ben Arous, Manouba et l’Ariana. Ces contrastes révèlent un ancrage territorial du phénomène, lié à des facteurs économiques et sociaux.

Un enfant sur cent sans formation

Selon l’INS, 1 % des enfants âgés de 6 à 16 ans ne sont inscrits ni dans un établissement scolaire ni dans un centre ou école de formation. Ce chiffre souligne la vulnérabilité d’une frange de jeunes totalement en marge du système éducatif.

Ces résultats du recensement 2024 confirment que la Tunisie doit faire face à un double défi : maintenir les enfants dans le système scolaire et réduire les inégalités territoriales, afin de limiter l’impact du décrochage sur les perspectives socio-économiques futures.