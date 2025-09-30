En marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu avec le Secrétaire général adjoint de l’ONU, Khaled Khiari.

L’entretien était une occasion renouvelée de réaffirmer l’attachement de la Tunisie à la Charte des Nations unies, de renforcer sa présence au sein des structures onusiennes et de s’inscrire dans l’agenda de l’Organisation en faveur du renforcement de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.