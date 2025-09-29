Les deux représentants tunisiens en Ligue des champions africaine connaissent désormais leurs adversaires pour le deuxième tour préliminaire, à l’issue des matchs retour disputés dimanche. L’Espérance de Tunis retrouvera Rahimo FC (Burkina Faso), tandis que l’US Monastir croisera la route de la JS Kabylie (Algérie).

L’Espérance face à Rahimo FC pour une place en phase de groupes

Déjà qualifiée depuis samedi après ses larges victoires face aux Nigériens de l’ASFAN (3-0 à l’aller, 4-1 au retour), l’Espérance de Tunis affrontera Rahimo FC lors du second tour préliminaire. Le club burkinabé s’est défait de Mangasport (Gabon) au terme d’une double confrontation sans but (0-0, 0-0) conclue par une séance de tirs au but (4-2).

Le match aller est prévu entre le 17 et le 19 octobre à Ouagadougou, tandis que le retour aura lieu au stade de Radès, entre le 24 et le 26 octobre. L’Espérance jouera donc la qualification pour la phase de groupes à domicile.

L’US Monastir dans un duel maghrébin face à la JS Kabylie

De son côté, l’US Monastir affrontera la JS Kabylie, solide qualifiée après avoir dominé Bibiani Gold Stars (Ghana) à Tizi Ouzou dimanche soir (5-0), confirmant sa victoire à l’aller (2-0). Les Algériens n’ont laissé aucun doute quant à leur supériorité.

Les Monastiriens, eux, s’étaient aisément imposés face aux Sierra-Léonais d’East End Lions, avec un score cumulé de 7-1 (4-0 à l’aller, 3-1 au retour). La double confrontation entre les deux formations maghrébines promet un affrontement équilibré.

Le match aller se tiendra en Tunisie entre le 17 et le 19 octobre, avant le déplacement à Tizi Ouzou prévu entre le 24 et le 26 octobre.