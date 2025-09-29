L’Olympique Lyonnais a remporté le choc de la 6e journée de Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse de Lille (1-0) dimanche soir. Avec ce succès, l’OL rejoint le Paris Saint-Germain en tête du classement, tandis que Brest sort de la zone de relégation grâce à sa victoire à Angers (2-0).

Lyon, solide et efficace

Toujours aussi hermétique défensivement, Lyon a fait la différence à Lille grâce à un puissant coup de tête de l’Anglais Tyler Morton. Ce cinquième succès en six rencontres de championnat permet aux Gones de totaliser 15 points, à égalité avec le PSG.

La meilleure défense de Ligue 1, avec seulement trois buts encaissés, a une nouvelle fois tenu bon face aux assauts nordistes. Olivier Giroud et ses partenaires ont manqué de réussite dans une rencontre tendue, marquée par l’exclusion de l’entraîneur lillois Bruno Genesio pour contestation.

Lille en difficulté

Déjà lourdement battus la semaine précédente dans le derby face à Lens (3-0), les Dogues confirment leur passage à vide. Sixièmes du classement, ils restent sur deux défaites consécutives en championnat et devront rapidement réagir, dès jeudi à Rome en Ligue Europa.

De son côté, l’OL poursuivra son parcours européen face à Utrecht, avec la confiance renforcée par cette victoire probante.

Brest sort la tête de l’eau

Dans la lutte pour le maintien, Brest a enchaîné un deuxième succès consécutif. Après avoir largement dominé Nice (4-1), les joueurs d’Éric Roy se sont imposés à Angers (2-0).

Rémy Labeau-Lascary a ouvert le score face à son ancien club, où son prêt avait été invalidé cet été par la DNCG, le contrôle de gestion du football français. Brest grimpe ainsi à la 9e place du classement et prend ses distances avec la zone rouge.

Angers et Metz en mauvaise posture

Pour Angers, cette nouvelle défaite laisse le club à l’avant-dernière place (17e). Dans l’autre duel de bas de tableau, Metz, lanterne rouge, n’a pas réussi à débloquer son compteur victoires, concédant un nul vierge (0-0) face au Havre. Les Grenats restent la seule équipe sans succès depuis le début de la saison.