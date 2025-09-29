Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a plaidé, vendredi depuis New York, pour la création urgente d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient, qualifiant cette initiative « de nécessité urgente pour parvenir à une paix juste et globale ».

Intervenant lors d’une réunion de haut niveau de l’ONU à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, le ministre a souligné que la fin de « l’occupation sioniste » et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien constituent des « éléments fondamentaux » pour atteindre cet objectif.

Nafti a appelé la communauté internationale à prendre des « mesures concrètes » en faveur du désarmement nucléaire, mettant en garde contre les dangers que l’escalade des menaces nucléaires et la course aux armements font peser sur la paix et la sécurité internationales.

Le chef de la diplomatie tunisienne a réitéré l’appel de la Tunisie aux États détenteurs de l’arme nucléaire à « assumer leurs responsabilités historiques et morales » et à abandonner leurs politiques de dissuasion nucléaire.

Par ailleurs, le ministre a salué les efforts nationaux visant à développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, recommandant l’adoption de nouveaux cadres législatifs et la création d’une instance nationale spécialisée dans ce domaine.

Nafti s’exprimait en marge de sa participation aux travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies.