Liverpool a concédé sa première défaite de la saison en Premier League, samedi, sur le terrain de Crystal Palace (2-1). Le champion d’Angleterre en titre a cédé dans les toutes dernières secondes du match, et voit son adversaire revenir à trois points après six journées.

Un début de match défavorable

Les Reds ont été surpris dès la 9e minute. Ismaïla Sarr a ouvert le score pour Crystal Palace, profitant de l’élan offensif de son équipe à Selhurst Park. Liverpool, malmené, a eu du mal à imposer son rythme dans une première période dominée par les locaux.

Chiesa relance Liverpool

La réaction est venue en toute fin de rencontre. Federico Chiesa, à la 87e minute, a trouvé l’égalisation (1-1), redonnant espoir à son équipe. Mais ce retour n’aura duré que quelques instants.

Nketiah offre la victoire aux Eagles

Eddie Nketiah, entré en jeu, a scellé le sort du match dans le temps additionnel (90e+7). Son but a déclenché la joie des supporters et permis à Crystal Palace de signer une victoire de prestige contre le leader.

Enjeux pour la suite

Avec ce revers, Liverpool reste en tête du classement mais voit ses poursuivants se rapprocher. Crystal Palace confirme sa solidité à domicile et se replace dans le haut du tableau.