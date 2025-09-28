Le Stade Tunisien connaît désormais son adversaire pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine (CAF). Il s’agira de l’Olympic de Safi, large vainqueur de l’ASN Nigelec du Niger lors du premier tour retour, samedi.

Safi sans appel face à Nigelec

À domicile, l’OC Safi n’a laissé aucune chance à l’ASN Nigelec, s’imposant 5-0. Les buts ont été inscrits par Mohamed Chemlal (16e), Hamza Semmoumy (30e), Moussa Koné (35e), Salaheddine Rahouli (45e+1) et Charki El Bahri (72e).

Déjà victorieux à l’aller à Niamey (1-0), grâce à une réalisation tardive de Moussa Koné dans le temps additionnel, les Marocains se qualifient avec un score cumulé de 6-0.

Le Stade Tunisien solide en Mauritanie

De son côté, le Stade Tunisien s’est qualifié aux dépens du club mauritanien de la SNIM. Vainqueur 2-0 à l’aller à domicile, le club du Bardo a assuré sa place au tour suivant en ramenant un nul 0-0 de Nouadhibou samedi.

Cette régularité permet aux Tunisois de franchir un premier cap dans la compétition et de se projeter sur un duel relevé face à Safi.

Cap sur le 2e tour préliminaire

Le deuxième tour préliminaire se disputera du 17 au 19 octobre pour les matches aller et du 24 au 26 octobre pour les retours. Le vainqueur de la confrontation rejoindra la phase de groupes, dont le coup d’envoi est prévu le 21 novembre.

Avec ce duel maghrébin, la compétition prend une dimension particulière pour les supporters tunisiens et marocains, chacun espérant voir son club prolonger l’aventure continentale.