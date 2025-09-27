L’Espérance sportive de Tunis, quadruple champion d’Afrique, a composté son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football, a la faveur de sa victoire aux dépens de l’ASFAN du Niger 4-1 lors du premier tour préliminaire retour, disputé samedi au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Les buts sang et or ont été marqués par Youssef Belaili à la 20e, Yan Sasse à la 40e, Ibrahima Keita à la 65e et Yassine Merieh à la 9àe+4 sur penalty. Les nigériens étaient parvenu à réduire le score à la 36e par Elvis Addae.

Lors du match aller, les protégés de Maher Kenzari s’étaient largement imposés 3-0, samedi dernier, au stade Seyni Kountché au Niger.