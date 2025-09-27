La sélection tunisienne a remporté cinq médailles, dont trois en or, aux Championnats d’Afrique des moins de 14 ans (U14) de tennis qui se sont tenus à Monastir du 22 au 27 septembre. Neuf pays y ont participé : la Tunisie, le Maroc, le Botswana, le Kenya, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Libye, le Bénin et le Zimbabwe.

Les médailles d’or tunisiennes ont été décrochées par Salima Ben Dhia dans l’épreuve de simple filles, Laith Ben Nasr dans l’épreuve de simple garçons et la paire Malek Gamaoun/Emna Mathlouthi dans l’épreuve de double filles.

Les breloques d’argent sont revenues à Malek Gamaoun dans l’épreuve de simple filles, le duo Sarra Haddouk/Sirine Triki dans l’épreuve de double filles.

Le tournoi a été marqué par la présence de la championne Ons Jabeur, venue soutenir les jeunes espoirs de l’équipe de Tunisie et suivre les compétitions.