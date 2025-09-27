Le Real Madrid, leader incontesté de Liga avec un sans-faute de 18 points en six journées, se prépare à son premier grand test de la saison. Les hommes de Xabi Alonso, portés par un Kylian Mbappé en grande forme, se déplacent vendredi sur la pelouse de l’Atlético de Madrid pour le traditionnel Derbi madrileño.

Un Real Madrid lancé à pleine vitesse

Vainqueurs de Levante mardi soir (4-1), les Merengue poursuivent un parcours parfait. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc semble avoir donné un nouvel élan au club, qui affiche une régularité impressionnante depuis le début de la saison.

L’Atlético en quête de relance

De leur côté, les Colchoneros ont entamé l’exercice par une défaite et deux nuls, un départ poussif qui rend ce derby crucial pour relancer leur saison. Battre le voisin et rival historique constituerait l’opportunité idéale pour se remettre sur les rails.

Infos pratiques : lieu, horaire et diffusion

Ville : Madrid (Espagne)

Stade : Riyadh Air Metropolitano (70 460 places)

Date : vendredi 12 septembre

Coup d’envoi : 16h15

Chaîne TV : BeIN Sports 1