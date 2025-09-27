La sixième journée de Premier League propose une affiche de haut niveau entre Crystal Palace et Liverpool, ce samedi 27 septembre 2025 à 16h00. Selhurst Park accueillera ce duel très attendu entre deux équipes bien installées dans le haut du tableau.

Liverpool en leader solide

En tête du championnat, Liverpool arrive fort de cinq victoires en cinq matches, avec 16 buts marqués contre 9 encaissés. Malgré une défaite concédée en début de saison, les Reds restent les favoris de cette rencontre. Leur attaque redoutable et leur statut de leaders en font des prétendants sérieux au titre.

Crystal Palace en outsider ambitieux

Cinquième du classement avec 9 points, Crystal Palace affiche un début de saison convaincant. Les Eagles n’ont concédé qu’un seul but en cinq matches et comptent déjà trois victoires et deux nuls. À domicile, ils espèrent réaliser un coup d’éclat face à l’ogre liverpuldien et confirmer leurs ambitions européennes.

Un historique équilibré

Les cinq dernières confrontations entre les deux clubs témoignent d’une certaine rivalité : deux victoires pour Liverpool, une pour Crystal Palace et deux matches nuls. Cette dynamique entretient le suspense avant le coup d’envoi.

Diffusion TV et horaire

Date et heure : samedi 27 septembre 2025, à 16h00 (heure tunisienne et française).

Lieu : Selhurst Park, Londres.

Chaîne TV : la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Live.