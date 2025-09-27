La 5e journée de Serie A propose un duel attendu entre la Juventus Turin et l’Atalanta Bergame, ce samedi 27 septembre 2025. Un affrontement qui pourrait déjà peser dans la lutte pour les premières places du championnat italien.

La Juventus pour confirmer son statut

Après un début de saison marqué par des résultats solides, la Vieille Dame retrouve son Allianz Stadium avec l’ambition de confirmer sa montée en puissance. Les coéquipiers de Dusan Vlahovic veulent s’imposer pour rester au contact du haut du classement.

Atalanta, un adversaire redoutable

L’Atalanta de Gian Piero Gasperini, réputée pour son jeu offensif et sa capacité à surprendre les grandes équipes, espère réaliser un coup à Turin. En quête de régularité cette saison, les Bergamasques savent qu’un résultat positif face à la Juve donnerait un nouvel élan à leur campagne.

Toutes les infos pratiques

Compétition : Serie A (5e journée)

Affiche : Juventus Turin – Atalanta Bergame

Date : samedi 27 septembre 2025

Coup d’envoi : 18h00 (heure de Tunis/Paris)

Chaîne TV : DAZN