“L’embellie se poursuit à la Bourse de Tunis. L’indice de référence a signé, au cours de la semaine du 22 au 26 septembre 2025, une avancée de 0,3 % à 12,417 points. Le benchmark porte, ainsi sa performance annuelle à 25,5 %”, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Du côté des échanges, et profitant de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre SFBT (portant sur une enveloppe globale de 8,7 MD), le volume hebdomadaire du marché des actions s’est élevé à 32 MD, soit une moyenne quotidienne de 6,4 MD.

Analyse des valeurs

Le titre SOTIPAPIER s’est offert la palme des hausses. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner s’est envolée de 20,9% à 3,120 D, dans de maigres flux d’environ 200 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL semble retrouver les faveurs des investisseurs. L’action s’est bonifiée de 14,5 % sur la semaine écoulée à 9,100 D faisant savoir que la valeur a drainé un volume hebdomadaire réduit de 33 mille dinars.

Le titre SIPHAT a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L’action de la société pharmaceutique a chuté de -20,1 % à 4,760 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 21 mille dinars seulement sur la semaine.

Le titre ICF a reculé de –6,3 % à 91,750 D bien que la valeur a mobilisé des échanges de 907 mille dinars sur la semaine.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des volumes. L’action du leader des boissons gazeuses et alcoolisées en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux fournis de 9,4 MD. La valeur a terminé, ainsi, la semaine sur une légère note négative (-1,2 % à 12,840 D).