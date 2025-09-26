Le Wydad Athletic Club reçoit la Renaissance Zemamra samedi 27 septembre 2025 à 20h00 au stade Mohammed V, pour la 3e journée de Botola Pro. Les deux équipes abordent ce duel avec des ambitions différentes : confirmer le redressement côté casablancais, débloquer enfin le compteur côté Zemamra.

Forme & dynamique

Le Wydad affiche une série mitigée : deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La victoire la plus récente a redonné confiance, mais la régularité reste à construire.

La Renaissance Zemamra traverse une phase plus compliquée. L’équipe a concédé trois défaites sur ses cinq derniers matchs, avec seulement une victoire et un nul. Le collectif peine à trouver la stabilité défensive.

Classement & pression

Après deux journées, le Wydad pointe au 5e rang avec 4 points (1 victoire, 1 nul). L’objectif immédiat est clair : recoller au duo de tête, le Rapide Oued Zem (REB) et le Mouloudia d’Oujda (MAS), leaders avec 6 points.

La Renaissance Zemamra occupe la dernière place (14e) avec un seul point pris en deux matchs. Une défaite de plus accentuerait la pression sur le groupe et compliquerait déjà la lutte pour le maintien.

Face-à-face

Les cinq derniers duels directs penchent nettement en faveur du Wydad : 2 victoires, 3 nuls, aucune défaite. Zemamra n’a jamais battu Casablanca sur cette période. L’écart d’expérience et d’effectif s’est confirmé régulièrement.

Joueurs à suivre

Côté Wydad, l’efficacité offensive dépendra du réalisme de ses attaquants [noms à vérifier]. En face, Zemamra comptera sur la combativité de ses milieux pour contenir la pression et chercher les transitions rapides.

Ce qu’on attend du match

La clé sera le rapport de forces entre la maîtrise technique du Wydad et la discipline défensive de Zemamra. Casablanca doit imposer son rythme pour éviter tout piège. Zemamra, de son côté, cherchera à briser la série négative en résistant et en exploitant chaque opportunité en contre.