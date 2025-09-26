La Commission internationale pour la levée du blocus de Gaza a signalé, vendredi 26 septembre, la présence répétée d’avions militaires au-dessus de la flottille Soumoud vers Gaza.

Trois survols en une matinée

Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, l’organisation affirme que des avions ont survolé les navires à trois reprises depuis le début de la matinée. Ces observations auraient eu lieu alors que la flottille poursuit son trajet, dans le cadre de son initiative de solidarité en faveur de Gaza.

Contexte tendu

Le signalement intervient alors que la flottille fait déjà l’objet d’une couverture sécuritaire et judiciaire particulière après les événements de Sidi Bou Saïd. Les responsables du mouvement affirment rester mobilisés malgré ce nouveau développement, en soulignant que la mission conserve son caractère pacifique et humanitaire.