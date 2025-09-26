Un tournant judiciaire est intervenu dans l’affaire de l’agression contre un navire appartenant à la flottille «Soumoud », amarré au port de plaisance de Sidi Bou Saïd. Le juge d’instruction du pôle judiciaire antiterroriste a ordonné l’incarcération d’un ressortissant étranger dans le cadre de cette enquête.

Un incident qualifié de « prémédité »

Le ministère de l’Intérieur avait publié un communiqué au lendemain des faits, affirmant que l’agression avait été « préméditée ». L’attaque a visé une embarcation de la flottille dans un espace portuaire fréquenté, provoquant une vive réaction des autorités.

Enquête et garde à vue

Les services de sécurité spécialisés ont rapidement interpellé un suspect étranger soupçonné d’implication. L’individu a été placé en garde à vue par les agents de la brigade nationale chargée des crimes de terrorisme et des atteintes à la sécurité du territoire, au centre de Bouchoucha.

Décision judiciaire

À l’expiration du délai légal de garde à vue prévu par la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, le dossier a été transféré au pôle judiciaire compétent. Le juge d’instruction, après examen, a décidé de délivrer un mandat de dépôt à l’encontre du suspect, qui reste désormais en détention dans l’attente de la suite des investigations.