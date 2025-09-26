Le convoi maritime Global Sumud a essuyé un sérieux contretemps hier soir avec la panne mécanique du Family Boat, l’un de ses navires principaux. L’incident n’a pas freiné la mission : les participants ont été redistribués à bord d’autres bateaux, du Huga et de l’Alma notamment, pour maintenir le cap vers Gaza.

Un engagement intact face aux risques

L’organisation affirme que le centre opérationnel de la flottille reste pleinement fonctionnel et que « l’esprit de Sumud » continue d’animer les 500 participants issus de 45 pays. Les équipages mettent en avant leur unité et la complémentarité de leurs compétences, qu’il s’agisse de navigation, de communication ou de diplomatie.

À ce stade, les navires se trouvent encore dans les eaux territoriales grecques. Le départ vers des zones plus sensibles est prévu ce vendredi. Selon l’estimation actuelle, l’arrivée à Gaza devrait intervenir d’ici cinq à huit jours.

Solidarité internationale et appel à la vigilance

Les organisateurs rappellent que la mission vise à briser le blocus imposé à la bande de Gaza et à acheminer une aide humanitaire à plus de deux millions de personnes « piégées et affamées ». Ils appellent la communauté internationale à garantir un passage sûr et exhortent l’opinion publique mondiale à suivre le convoi de près : « Votre regard est leur protection ».

À mesure que la flottille approche des eaux palestiniennes, les organisateurs redoutent une intensification des menaces et des campagnes de désinformation. Malgré ces risques, ils affirment que la mission reste pacifique et inébranlable, « pour Gaza, pour la Palestine et pour l’humanité ».