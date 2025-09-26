La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé jeudi les trois mascottes officielles de la Coupe du Monde 2026 , qui représentent chacune l’un des pays hôtes du plus grand événement sportif unidisciplinaire de la planète.

Maple l’élan (Canada), Clutch le pygargue à tête blanche (Etats-Unis) et Zayu le jaguar (Mexique) ont été imaginés pour refléter fidèlement la culture, l’héritage et l’esprit de leur pays respectif, symbolisant l’unité, la diversité et la passion commune pour le football, précise la FIFA.

Né pour les grands espaces, l’élan Maple sillonne les provinces et territoires du Canada, tissant des liens avec les habitants et embrassant la riche culture du pays.

Tout droit venu de la jungle du sud du Mexique, le jaguar Zayu incarne le dynamisme et la fascinante histoire du pays. Si son nom est synonyme d’unité, de force et de joie, Zayu se mue sur le terrain en un redoutable attaquant dont l’ingéniosité et l’agilité exceptionnelles font trembler les défenses adverses.

Doté d’une insatiable soif d’aventure, le pygargue à tête blanche Clutch survole les Etats-Unis, fondant sur chaque culture, chaque sport et chaque moment avec une curiosité et un optimisme sans bornes. Intrépide sur le terrain et souverain en dehors, Clutch montre l’exemple, inspirant ses coéquipiers, motivant ses troupes et abordant chaque difficulté comme un défi à relever.

“Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle ! A l’image de la Coupe du Monde, Maple, Clutch et Zayu sont synonymes de joie, d’énergie et de convivialité”, a déclaré Gianni Infantino, le président de la FIFA.

“Ces trois mascottes seront essentielles à l’ambiance festive et chaleureuse que nous souhaitons créer autour de cette édition historique. Elles gagneront le cœur du public et susciteront des scènes de liesse, en Amérique du Nord comme dans le monde entier. J’imagine déjà les enfants portant des t-shirts des mascottes, et ces dernières frappant dans les mains de légendes du ballon rond ou s’illustrant dans des jeux vidéo auxquels joueront des millions de personnes.” a t-il ajouté.

Dans l’optique de créer un lien avec les jeunes générations, Maple, Clutch et Zayu deviendront en effet les premières mascottes issues d’une compétition de la FIFA à figurer dans un jeu vidéo. Celui-ci, intitulé FIFA Heroes, sortira l’année prochaine sous licence officielle de l’instance. Ce jeu fait partie de la collection FIFAe, une gamme de titres en pleine expansion qui vise à démocratiser l’eFootball en le rendant accessible sous des formes plus diversifiées et sur davantage de plateformes.

La Coupe du Monde 2026 – première édition de la compétition à 48 équipes – se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochains.