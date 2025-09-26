Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a pris part, mercredi, à la 49ᵉ réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 77 + Chine, tenu à New York, en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans son allocution, le ministre a réaffirmé l’engagement constant de la Tunisie à renforcer la coopération et la solidarité entre les pays du Sud et à défendre les intérêts des pays en développement au sein des instances internationales.

Cela est d’autant plus nécessaire que le contexte mondial est marqué par des crises politiques et économiques, des effets du changement climatique, d’insécurité alimentaire et d’augmentation des dettes.

Cité dans un communiqué, Nafti a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour renforcer le multilatéralisme, réaffirmant l’attachement à la centralité du droit international.

Il a plaidé pour des réformes concernant la gouvernance financière internationale afin d’assurer une meilleure représentation des pays en développement ainsi que pour élargir les perspectives de coopération entre les pays du Sud.

Par ailleurs, le ministre a appelé à faire face aux défis climatiques à travers la mobilisation de financements et la diversification des programmes de transfert de technologies et de recherche scientifique, notamment en Afrique.

Il a également affirmé que la Tunisie continuera à travailler avec tous ses membres pour un système international plus juste, plus représentatif et plus efficace.