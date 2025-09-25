Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a invité les journalistes travaillants dans les médias internationaux à assister à la réunion générale qui se tiendra au siège du syndicat, le 30 septembre prochain, pour discuter et prendre les mesures nécessaires concernant les difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier.

Des difficultés rencontrées essentiellement en raison de la suspension temporaire du renouvellement des autorisations de tournage accordées aux médias internationaux.

Dans une Déclaration publiée, jeudi, le SNJT a exprimé son refus face “aux pratiques exercées par la Présidence du gouvernement” à l’encontre des journalistes.

Le SNJT a rappelé qu’il n’a reçu aucune réponse claire de la part de la Présidence du gouvernement excepté que les mesures prises sont temporaires pour des raisons organisationnelles.

Le syndicat a appelé à ce propos les autorités administratives compétentes à résoudre et rectifier rapidement cette situation afin que les journalistes concernés poursuivent leur travail dans des conditions normales. Il a rappelé à ce propos que, jusqu’à récemment, les cartes d’accréditation annuelles détenues par les correspondants suffisaient pour effectuer leur travail à l’extérieur.

Le syndicat a par ailleurs exprimé son inquiétude de voir ce problème dépasser l’aspect administratif pour devenir une pratique systématique portant atteinte à la liberté du travail journalistique. « Les correspondants sont victimes de discrimination lors des invitations aux conférences de presse officielles », désormais réservées aux médias publics, et se voient refuser l’accès aux sources officielle”, regrette encore le Syndicat.