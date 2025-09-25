L’ancien attaquant brésilien Ronaldo, double champion du monde, a exprimé mercredi son souhait de voir Neymar revenir en sélection pour la Coupe du monde 2026. Selon lui, la Seleçao ne dispose « d’aucun autre footballeur » comparable à l’attaquant de 33 ans.

Un retour attendu malgré les blessures

Régulièrement aligné par son club de Santos, où il est revenu en janvier 2025, Neymar n’a cependant pas été convoqué par l’entraîneur italien Carlo Ancelotti pour les derniers matches de qualification. Malgré une carrière marquée par plusieurs blessures, Ronaldo estime que Neymar reste un élément « déterminant pour la Seleçao », déclarant lors d’un événement publicitaire à São Paulo, en présence du joueur :

« Nous n’avons pas d’autre footballeur comme Neymar et nous espérons qu’il sera à 100 % pour la Coupe du monde. »

Neymar n’a plus porté le maillot vert et jaune depuis octobre 2023, lorsqu’il s’était gravement blessé au genou contre l’Uruguay.

Les propos de l’entraîneur

À propos de l’absence de Neymar pour les deux derniers matches de qualification, Carlo Ancelotti avait expliqué que le joueur « doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l’équipe nationale à donner le meilleur d’elle-même lors de la Coupe du monde ». Cette mise en garde souligne la prudence de la sélection brésilienne face à un joueur encore fragilisé par ses blessures passées.

Qualification pour le Mondial-2026

Le Brésil s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera en Amérique du Nord, en terminant 5e de la zone Amérique du Sud. L’équipe nationale se prépare désormais pour la compétition, avec l’espoir de compter sur Neymar si celui-ci retrouve une forme optimale.