Le temps restera instable ce jeudi en Tunisie. Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, des nuages passagers recouvriront l’ensemble du pays, devenant progressivement plus denses dans les régions de l’ouest du nord et du centre. Ces formations nuageuses devraient évoluer en pluies temporairement orageuses.

Précipitations localement intenses

Au cours de l’après-midi, les pluies s’étendront à certaines régions de l’est du centre et du sud. Les services météo mettent en garde contre des épisodes localement intenses, pouvant s’accompagner de chutes de grêle par endroits. Ces phénomènes, caractéristiques de la saison de transition, nécessitent une vigilance particulière en zone rurale et sur les axes routiers.

Vents renforcés et rafales sous orages

Le vent soufflera d’est, généralement faible à modéré en journée. Il deviendra toutefois plus fort en soirée, notamment sur le sud et à proximité des côtes. Sous orages, les rafales pourraient dépasser ponctuellement 60 km/h, rendant les conditions en mer plus difficiles.

Une mer agitée dans le nord

La situation maritime sera contrastée. La mer sera agitée dans le nord, tandis qu’elle restera moutonneuse à peu agitée le long des côtes est. Les pêcheurs et plaisanciers sont invités à la prudence, surtout lors des épisodes orageux.

Températures contrastées selon les régions

Côté mercure, les températures maximales oscilleront entre 22 et 27°C dans le nord et le centre. Elles atteindront 28 à 34°C dans le sud, avec un pic de 37°C attendu dans l’extrême sud. Ces écarts reflètent la dualité climatique marquée entre les zones côtières tempérées et les régions intérieures plus chaudes.